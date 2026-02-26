Mi cuenta

Luis Romero Barba

Falleció el día 25 de febrero, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad 

l D.E.P. l

“Abre la ventana, que quiero ver el mar”

Su esposa, Petra Rodríguez Palla; hija, Carmen Fátima; hijo político, Domingo; nieto, Thomas Ramón y su padre Michael; nieta política, Sara; primos, Maruxa y Juan Manuel y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: hoy jueves DÍA 26, a las TRES Y MEDIA de la tarde. Crematorio: Albia A Coruña (Rúa Madame Curie 3). Funeral: Parroquia Santuario Nuestra Señora de Fátima (Novoa Santos), MAÑANA Viernes día 27 a las OCHO Y MEDIA de la tarde.

Hogar Funerario nº 6 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 26 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.