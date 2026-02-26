Julio Dalmeida Díaz

(Viudo de Amelia Caamaño Dans)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 26 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es