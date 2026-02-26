Juan Fiaño Fernández

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy jueves, día 26, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda. Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Pésames: sada@funerariaapostol.com

Dorneda (Oleiros), 26 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol