Jose Luis López Pampín
(Viudo de Carmen Precedo Gómez)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana viernes, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: mañana viernes, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
