Norberto Gómez Sánchez

Falleció el 25 de febrero de 2026, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy jueves, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santiago de Paderne (Oza-Cesuras). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4 (pésames: https://tellmebye.com/ norberto-gomez-sanchez). La Misa de ánimas se celebrará el sábado día 28 a las seis de la tarde en la misma iglesia.

Paderne (Oza-Cesuras), 26 de febrero de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.