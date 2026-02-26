Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Norberto Gómez Sánchez

Falleció el 25 de febrero de 2026, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy jueves, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santiago de Paderne (Oza-Cesuras). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4 (pésames: https://tellmebye.com/ norberto-gomez-sanchez). La Misa de ánimas se celebrará el sábado día 28 a las seis de la tarde en la misma iglesia.

Paderne (Oza-Cesuras), 26 de febrero de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.