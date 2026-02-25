Pilar Ramallo Sánchez

(Hermana de Pequecho)

Falleció el día de ayer, a los 85 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 3

Culleredo, 25 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier