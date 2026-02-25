Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

José Santiago Pérez

(Viudo de Doña Adoración Varela Cañas)

Falleció el 24 de febrero, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy miércoles a las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Cañás (Carral). La Misa de ánimas se celebrará el Sábado día 28 a las siete y media de la tarde en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Santaia de Cañás (Carral), 25 de febrero de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.