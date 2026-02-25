Carmen Bosch Pérez

(Viuda de Eduardo Corral García)

Falleció el 24 de febrero, a los 95 años de edad, después de recibir los AA.EE y la Bendición Apostólica.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de cuerpo presente hoy miércoles, a las tres y media de la tarde en la iglesia parroquial Santiago de Arteixo. Funeral: Viernes, día 27 a las doce del mediodía en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Arteixo, 25 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol