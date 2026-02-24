Mi cuenta

Pilar Casanova Pérez

(Viuda de Don Emilio Fernández Sabín) (Pilar de San Paio) 

Falleció el día ayer, a los 97 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Tiobre. Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 1.

Tiobre (Betanzos), 24 de febrero de 2026 Funeraria Mariano