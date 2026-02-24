Manuel Villar Gómez

Falleció el día de ayer, a los 79 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Brexo Lema (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2.

Brexo - Lema (Cambre), 24 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier