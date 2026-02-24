Manuel Candame Rodríguez

(El Chino) (Viudo de Felicitas Casal Regueira)

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eufemia (Arteixo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio Nuevo de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 2. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

Meicende (Arteixo), 24 de febrero de 2026 Funeraria Génesis