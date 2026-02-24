Mi cuenta

Enrique Seoane Pérez

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. Agradecen lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente. Acto que tendrá lugar hoy martes a las SEIS de la tarde a las en la Iglesia de Parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Guísamo (Bergondo), 24 de febrero de 2026 Funeraria Génesis