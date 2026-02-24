Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Agueda Vázquez Solla

(Alidita) (Viuda de Raimundo Fernández Pazos) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Sus hijos, Raimundo, Marcelino, David y Javier; hijas políticas, Pilar, Mari Carmen, Ángeles y Marina; nietos, Lidia, Raimundo, Marta, Juan Antonio, Alejandro y Pablo; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Hora de salida para el entierro: HOY, día 24 de febrero a las CINCO de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, c/ Rafael Baixeras). Hogar Funerario Nº 2- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 24 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.