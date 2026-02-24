Agueda Vázquez Solla

(Alidita) (Viuda de Raimundo Fernández Pazos)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus hijos, Raimundo, Marcelino, David y Javier; hijas políticas, Pilar, Mari Carmen, Ángeles y Marina; nietos, Lidia, Raimundo, Marta, Juan Antonio, Alejandro y Pablo; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Hora de salida para el entierro: HOY, día 24 de febrero a las CINCO de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, c/ Rafael Baixeras). Hogar Funerario Nº 2- Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 24 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.