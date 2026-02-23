Mi cuenta

Manuela Sánchez Sánchez

(Manolita -Viuda de Pepe Ruiz)

Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Hoy, a las seis de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier sala N.º1, Av. Almeiras Nº63, Culleredo.

O Burgo - Culleredo, 23 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier