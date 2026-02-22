José Camba García

Falleció el 20 de febrero de 2026 a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, salanº 4. Pésames: https://tellmebye.com/jose-camba-garcia. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 1 de marzo a las diez y media de la mañana en la misma.

Montellos (Betanzos), 22 de febrero de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.