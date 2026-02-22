Mi cuenta

El Ideal Gallego

Florentina Pereira García

(Viuda de Manuel Liñares Vilariño)

Falleció en el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las exequias hoy domingo a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis Nº 1; Crta. N-VI Guísamo ( Bergondo) A Coruña.

Guísamo - Bergondo, 22 de febrero de 2026 Funeraria Génesis