Ernesto Romero Canosa

(Mazaricos - Viudo de Lourdes Oreiro Rodríguez)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

| D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Misa: hoy domingo, día 22, a las cuatro de la tarde, en la iglesia de San Julián de Osedo (Sada). Entierro en el cementerio de Osedo. Funeral mañana lunes, día 23, a las seis y media de la tarde en la iglesia de San Julián de Osedo (Sada). Salida a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Sada, 22 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol