Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Suso Lesta Rodríguez

Faleceu o 20 de febreiro, aos 63 anos de idade, despois de recibir os SS.SS.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Velorio: Hoxe de cinco da tarde ata as dez da noite e mañá desde as dez da mañá ata as oito da tarde. Nota: A misa de ánimas celebrarase o domingo, día 1, as once da mañá na igrexa parroquial de San Paio de Vilacoba - Abegondo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Vilacoba (Abegondo), 21 de febreiro de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.