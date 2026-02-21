Suso Lesta Rodríguez
Faleceu o 20 de febreiro, aos 63 anos de idade, despois de recibir os SS.SS.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Velorio: Hoxe de cinco da tarde ata as dez da noite e mañá desde as dez da mañá ata as oito da tarde. Nota: A misa de ánimas celebrarase o domingo, día 1, as once da mañá na igrexa parroquial de San Paio de Vilacoba - Abegondo. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.
Vilacoba (Abegondo), 21 de febreiro de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.