Herminia Álida García Barreiro

(Viuda de Marqués)

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy sábado, día 21, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera). Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Mera (Oleiros), 21 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol