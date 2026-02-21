Emérita Crespo Guzmán

(Viuda de Eloy Martínez Losada)

Falleció el dia de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Emérita y Eloy; nietas, Ana, Letícia y Marta; bisnietos, Bruno, Ana y Celia; sobrinos; primos y demás familia.

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres MAÑANA domingo, día 22, a las ONCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para la cremación: MAÑANA domingo, día 22, a las DOCE de la mañana. Crematorio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Hogar Funerario Nº 2 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 21 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.