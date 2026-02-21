Antonia Leis Pazos

(Viuda de José Mata Añón) (Vecina de Vilar - Castenda)

Falleció el 19 de febrero, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. Salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia: Cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio Parroquiales de Santa María de Castenda. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián De Tordoia, túmulo nº 1.

Castenda (Tordoia), 21 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián