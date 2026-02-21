Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Antonia Leis Pazos

(Viuda de José Mata Añón) (Vecina de Vilar - Castenda)

Falleció el 19 de febrero, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. Salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia: Cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio Parroquiales de Santa María de Castenda. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián De Tordoia, túmulo nº 1.

Castenda (Tordoia), 21 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián