Josefina Martínez Cambre

(Viuda de Ramón Cambón Abelenda) (Vecina de Xaviña – Coristanco)

Falleció el 18 de febrero, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes, a las cinco menos cuarto. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Xaviña, la familia agradece asistencia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Xaviña (Coristanco), 20 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta