El Ideal Gallego

Raúl Lago Sueiras

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 19 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es