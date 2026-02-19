Primitiva Vázquez Martínez

Falleció a los 81 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las ocho y media de la tarde. Hora de la cremación: En la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 19 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es