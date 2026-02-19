Mi cuenta

El Ideal Gallego

Manuel Rodríguez Casal

(Manolito de La Bamba) 

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy jueves, día 19, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro a continuación, en el cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Bergondo, 19 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol