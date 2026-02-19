José Manuel Castiñeiras Pazos

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy jueves, día 19, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Taibó – Carnoedo (Sada), 19 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol