Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Castiñeiras Pazos

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy jueves, día 19, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Taibó – Carnoedo (Sada), 19 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol