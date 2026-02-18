Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Ramón Fernández Triñanes

(Moncho)

Finou onte martes día 17 de febreiro de 2026, aos 77 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Os seus irmáns, sobriños e demais familia.

Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistan á misa de corpo presente que se celebrará HOXE MÉRCORES ás DOCE da MAÑÁ na CAPELA DO TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO e a continuación traslado dos seus restos mortais para a súa inhumación no CEMITERIO MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE, favores polos cales lles anticipan grazas. Saída dun autocar ás ONCE E CUARTO da MAÑA de Ameán pasando por Cures (carretera), Comoxo, Coroño, Teaño, Runs, Bermo, Brazos, Catadoiro, Boiro (concello) a tanatorio, cemiterio e regreso.

CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Boiro, 18 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas