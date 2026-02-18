Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

María Luisa Fernández Regueira

(Viuda de Pedro Seoane Codesido)

Falleció el día 16 de febrero, confortada con los Santos Sacramentos, a los 96 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, María Jesús, María Teresa y Maximino Luis (=); hija política, María Jesús Regueira Fandiño; hermanos, Isabel, Jesús y María; ahijada, María Luisa Espiñeira Fernández; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy miércoles, a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Cumbraos (Mesía), recibiendo a continuación cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CINCO de la tarde. Hogar Funerario nº 2 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 18 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.