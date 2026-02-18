María Carmen Corredoira López

(Viuda de Jesús Elías Bello López)

Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las tres y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde. Cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 18 de febrero de 2026