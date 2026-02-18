Lucía Martínez Lestón
(Viúva de Manuel de la Fuente Búa)
Finou o día 15 de febreiro de 2026, aos 89 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Socorro, Amador, Olga e María de la Fuente Martínez; fillos políticos, José María, Gloria e Alberto; netos, Lucía, Toti; Paula, María; Manuel; Lídia e Raúl; netos políticos, Juanmi, Eva, Pablo, Ángel e Noa; bisnetos, Alejandro, David, Bruno, Marco e Gala; irmán político, Manuel Piñeiro; sobriños, curmáns e demais familia.
Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no luns día 16 de febreiro á condución dos restos mortais dende o Tanatorio de Caldas á Igrexa Parroquial de Santa María de Portas onde se celebrou o funeral de corpo presente.
Fontáns (Portas), 18 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas