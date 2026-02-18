Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Lucía Martínez Lestón

(Viúva de Manuel de la Fuente Búa)

Finou o día 15 de febreiro de 2026, aos 89 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Os seus fillos, Socorro, Amador, Olga e María de la Fuente Martínez; fillos políticos, José María, Gloria e Alberto; netos, Lucía, Toti; Paula, María; Manuel; Lídia e Raúl; netos políticos, Juanmi, Eva, Pablo, Ángel e Noa; bisnetos, Alejandro, David, Bruno, Marco e Gala; irmán político, Manuel Piñeiro; sobriños, curmáns e demais familia.

Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no luns día 16 de febreiro á condución dos restos mortais dende o Tanatorio de Caldas á Igrexa Parroquial de Santa María de Portas onde se celebrou o funeral de corpo presente.

Fontáns (Portas), 18 de febreiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas