José María Carneiro Souto

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy miércoles a las once y media de la mañana. Cementerio municipal de San Amaro (entrada puerta lateral, C/ Rafael Baixeiras). Funeral: Hoy miércoles a la una menos cuarto de la tarde. Iglesia parroquial de San Francisco Javier. Tanatorio Génesis nº 2.

A Coruña, 18 de febrero de 2026 Funeraria Génesis