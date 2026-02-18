Eduardo Arévalo Pérez

(Lolo de Babuta)

Falleció el día ayer, a los 80 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial San Jorge de Iñás, hoy, a las cinco y media de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2.

Iñás (Oleiros), 18 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es