Antonio González Guntín

(Tono)

Falleció el día 17 de febrero, confortado con los Santos Sacramentos, a los 81 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Dolores Campos Rosende; hija, Asunción González Campos; hijo político, Manuel Martínez Lopo; nieto, David Martínez González; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles, a la UNA de la tarde en el cementerio parroquial de San Mauro As Regadas - Beade (Ourense), favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las ONCE de la mañana. Hogar Funerario nº 4 (Plaza Palloza). Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 18 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.