César Rodríguez Sánchez

(Viudo de María del Pilar Viqueira Calviño)

Falleció el día de ayer a los 80 años de edad después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Julián de Mandayo, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este se procederá a la cremación en la intimidad familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº 4 (Oza dos Ríos).

Casa Queimada Mandayo (Oza-Cesuras), 17 de febrero de 2026 Funeraria La Merced