María Marta Pena

(Viuda de Jose Reimúndez Faginas)

Falleció el día de ayer, a los 102 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Celas (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial nuevo de Celas. Salida del hogar funerario: Doce menos cuarto de la tarde. Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 1.

Vinxeira Grande (Culleredo), 16 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier