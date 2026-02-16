Mi cuenta

María del Carmen Faraldo Alonso

(Viuda de Marcial García López) 

Falleció el día de ayer a los 87 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Entierro: Hoy lunes. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente. Terminado este se trasladarán los restos mortales al cementerio municipal de Betanzos. Casa mortuoria: Velatorios La Merced.

A Ribeira (Betanzos), 16 de febrero de 2026 Funeraria La Merced