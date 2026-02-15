Mi cuenta

El Ideal Gallego

María del Carmen Mañana Lorenzo

(Carmiña de Xacobe) 

Falleció el 13 de febrero, a los 67 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración, domingo día 15, a las doce y media del mediodía. Funeral: Lunes, día 16 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Moras siendo a continuación el entierro. Salida del hogar funerario: Doce del mediodía. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Moras (Arteixo), 15 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol