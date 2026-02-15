Mi cuenta

Laura García Prado

Falleció el día de ayer, a los 76 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de O Burgo (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2. Av. Almeiras Nº63, Culleredo.

Santa Cristina (Oleiros), 15 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier