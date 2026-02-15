Elisa Rojo Calvo

(Viuda de Jesús Lema Lema)

Falleció el día 14 de febrero, confortada con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.

D.E.P.

Sus hijas, María del Rosario y Sandra Lema Rojo; hijo político, Antonio Vieites Calvo; nietos, Elvis y Denis Vieites Lema, Vanessa y Laura Mosquera Lema; nietos políticos, Jenny, Agus, Juan y Alex; bisnieto, Sergio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará el domingo día 15, a las CINCO Y CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Traba (Coristanco). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Nota: La salida del Hogar Funerario se efectuará a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. También se comunica que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de Santa María de Oza (A Coruña), el próximo jueves DÍA 19, a las SIETE de la tarde. Hogar Funerario nº 3 - Plaza Palloza (A Coruña). Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 15 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.