Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores Varela Boutureira

(Viuda de Jesús Arcay Souto) 

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Once y media de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.

Pravio (Cambre), 15 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier