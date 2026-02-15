Dolores Varela Boutureira

(Viuda de Jesús Arcay Souto)

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Once y media de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.

Pravio (Cambre), 15 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier