Luis Díaz Barral

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: Hoy sábado a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Fiz de Estacas (Cuntis - Pontevedra). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las tres y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 3.

A Coruña, 14 de febrero de 2026 Funeraria Génesis