Pedro Río Vázquez

(Viudo de María Ponte Castro)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy jueves. A las seis de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Oza donde a las seis y cuarto de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº 4 (Oza dos Ríos).

Oza-Cesuras, 12 de febrero de 2026 Funeraria La Merced