El Ideal Gallego

María Candal Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 12 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es