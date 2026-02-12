Mi cuenta

Josefa González Pedreira

(Viuda de Antonio Sánchez Sánchez)

Falleció el día de ayer, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cutián (Oza-Cesuras). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Cesuras, 12 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier