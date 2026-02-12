José Prado Otero

(Viudo de Pilar Soto Naveira)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Dia del entierro: hoy jueves. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de san Pedro de Oza donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº 4 (Oza dos Ríos).

Oza - Cesuras, 12 de febrero de 2026 Funeraria La Merced