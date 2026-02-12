Mi cuenta

José Pan Souto

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones, y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Suevos, (Arteixo), a continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Tanatorio Génesis nº2. C/ Isaac Peral nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

Suevos (Arteixo), 12 de febrero de 2026 Funeraria Génesis