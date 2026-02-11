María del Rosario García Vázquez

(Maruja)

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy miércoles a las doce del mediodía. Cementerio municipal de San Amaro (entrada al cementerio por la Puerta Lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Hoy miércoles a la una y cuarto de la tarde. Iglesia parroquial de San Antonio (Avda. Finisterre). Tanatorio Génesis, nº 2.

A Coruña, 11 de febrero de 2026 Funeraria Génesis