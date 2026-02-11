María Argentina Cambón Rodríguez

(Viuda de José Rozamontes Arijón)

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradecen la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy miércoles, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro (Cayón). A continuación recibirá sepultura en el cementerio Nuevo de dicha parroquia. Salida del tanatorio: Tres y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 3.

A Coruña, 11 de febrero de 2026 Funeraria Génesis