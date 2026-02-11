Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Manuel Muiño Muiño

Falleció en su casa de Aldemunde de Arriba, a los 94 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro acto que tendrá lugar hoy miércoles, 11 de febrero, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial de Santa María Magdalena de Aldemunde por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva), sala nº 1.

Aldemunde (Carballo), 11 de febrero de 2026 Funeraria Tanatorio La Milagrosa