(Ex secretario general de la Asociación de Empresarios de Agrela)

Falleció el día 10, confortado con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

La Asociación de Empresarios de Agrela no sería lo que es hoy sin la labor incansable y el compromiso de José Manuel Zas Rodríguez. Su ejemplo y dedicación permanecerán siempre en nuestro recuerdo.

Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las CUATRO de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 11 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es